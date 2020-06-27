YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari belediyesi öğrencileri ücretsiz taşıdı

Hakkari belediyesi öğrencileri ücretsiz taşıdı

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Hakkari’deki değişik merkezlerde yaklaşık 9 bin öğrencinin girdiği YKS başladı.

Hakkari belediyesi öğrencileri ücretsiz taşıdı

Hakkari’deki değişik merkezlerde yaklaşık 9 bin öğrencinin girdiği YKS başladı. Belediye minibüsleri öğrencileri ücretsiz olarak okullara taşıdı.
Hakkari Belediyesi tarafından görevlendirilen minibüsler sabah saat 07.15’ten itibaren öğrencileri bağlı bulundukları okullara taşımaya başladı. Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 10.15’de başlayan sınav öncesi okullarda korona virüs tedbirleri alındı. Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz konaklama, ulaşım ve sabah kahvaltısı hizmeti verdiği YKS’ye yaklaşık 9 bin öğrencinin girdiği belirtildi. Sıkı güvenlik önlemlerini alındığı Hakkâri’de ÖSYM görevlileri tarafından gazetecilerin okul bahçesi ve dışında görüntü çekmesine izin vermedi.

Hakkari belediyesi öğrencileri ücretsiz taşıdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:39
Öğle
12:13
İkindi
16:06
Akşam
19:37
Yatsı
21:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Sümbül Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.