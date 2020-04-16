Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle tedbirleri elden bırakmıyor.

Günlük kentin değişik noktalarını köpüklü suyla yıkayan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda her türlü tedbirin alındığı Hakkari’de, cadde ve sokakların yıkanması, dezenfekte edilmesi, iş yerlerindeki hijyen ve sosyal mesafe denetimleri de devam ediyor.

İtfaiye Müdürü Bülent Keskin’in başında bulunduğu itfaiye ekibi, kentin cadde ve sokakları, mahallelerdeki yolları günlük olarak yıkamadan geçiriyor.

Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.



