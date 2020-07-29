YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su hizmeti

Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su hizmeti

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi, kurbanlık pazar yerinde denetimlerde bulunarak satıcıların içme suyu ihtiyacını karşıladı.Kent merkezinden iki kilometre mesafede bulunan Sümbül Mahallesi Belediye Otogarı altındaki bölgede kurbanlık alım telaşı sürüyor.

Hakkari Belediyesi, kurbanlık pazar yerinde denetimlerde bulunarak satıcıların içme suyu ihtiyacını karşıladı.
Kent merkezinden iki kilometre mesafede bulunan Sümbül Mahallesi Belediye Otogarı altındaki bölgede kurbanlık alım telaşı sürüyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, kurbanlık satış noktasına içme suyu hizmeti verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise hayvanları sağlık taramasından geçirerek küpe kontrolü yaptı.
Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye olarak halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını söyleyerek, vatandaşlara temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını hatırlattı. Yetkililer, “Kurban Bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Düzenli ve steril kapalı alanların oluşmasını sağladık. Sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. İtfaiye ekibi içme suyu hizmetinde bulundu. Veteriner ekipleri kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:00
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:24
Yatsı
20:54

Hakkari Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Murat Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yüksekova’da sel felaketi

Yüksekova’da sel felaketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.