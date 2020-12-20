YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari Belediyesinden şehir temizliği

Hakkari Belediyesinden şehir temizliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürüyor.Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürüyor.
Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu, temizlik personeli ve şoförler; okul çevreleri, mahalle araları, cadde ve sokaklarda sabah saatlerinde 20 personelle temizlik çalışması başlattı.
Kentte günde 6 ton çöp toplayan temizlik ekibi, kısıtlamayı fırsata çevirerek kent merkezinde genel bir temizlik çalışması başlattı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kentin değişik noktalarında etrafa rastgele atılan yaklaşık 3 ton çöp toplatıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, temizlik işleminin periyodik aralıklarla süreceğini belirterek, vatandaşlardan çevreye rastgele çöp atmamaları uyarısında bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:09
Öğle
12:08
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:18

Hakkari Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Günes Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.