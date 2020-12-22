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Hakkari Belediyesinin kar mesaisi başladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.12.2020 22:15 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Hakkari Belediyesinin kar mesaisi de başladı.Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Hakkari Belediyesinin kar mesaisi de başladı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yığınlarının altında kalan çöpleri temizleyerek ilk kar mesaisine başladı. Yağışın bu şekilde devam etmesi üzerine birçok çöp noktasında çöp almalarının zorlanacağını ifade eden belediye ekibi gece geç saatlere kadar tüm çöp noktalarındaki çöpleri almaya çalışacaklarını belirtti.
Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 15-20 santimi bulduğu öğrenildi. Yetkililer kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde kar kalınlığının 35 santimetreyi bulabileceğini belirttiler.

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Merkez
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