Hakkari-Çukurca kara yolu çığdan temizleniyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği Hakkari’de, kar yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde ise Sümbül Dağı’nın iki ayrı noktasından Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü. Kara yolu trafiğe kapanırken, bölgeye karayolları, il özel idaresi, belediye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Her türlü ihtimale karşı AFAD ve VEDAŞ ekibi de bölgede hazır bekletiliyor.

Kara yolunun iki ayrı noktasına düşen büyük çığlar, ekiplerin koordineli çalışması sonucu temizlenmeye çalışılıyor. Yolun her iki tarafında kalan onlarca araç ise kara yolunun yeniden ulaşıma açılmasını bekliyor.

Yetkililer, çığ temizleme çalışmalarının uzun zaman alabileceğini belirterek, ekiplerin hiç durmadan çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

