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Hakkari MHP 1. Olağan Kongresi yapıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari 1.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari 1. Olağan Kongresi’nde tek liste halinde gidilen seçimde Fatih Özbek yeniden il başkanı seçildi.
Hakkari Öğretmenevi’nde yapılan kongreye MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, merkez ve ilçe parti teşkilatları, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve davetliler katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösterimi ve faaliyet raporunun okunmasının ardından konuşan MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kongreye iştirak eden herkese teşekkür etti.
Daha sonra bir konuşma yapan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletti. Akçay, "Hakkari tarım, hayvancılık, ticaret, madencilik turizm gibi birçok alanda potansiyeli yüksek olan fakat maalesef sosyal-ekonomik gelişmişlik endeksi bakımından da 81 ilin arasında hiç de arzu etmediğimiz bir noktada. Bu nedenle Hakkari’ye özel teşviklerin verilmesi, istihdama yönelik kamu özel yatırımlarının artırılması, ulaşım ağlarının genişletilmesi ve havalimanının daha aktif edilmesini arzu ediyoruz. Hakkari bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle maden çeşitliliği ve rezervi yönünden de çok zengindir. Bu konuda ülkemizde ve dünyada öne çıkacak bir potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından gidilen seçimde mevcut Başkan Fatih Özbek, 134 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Özbek, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yapmaya davam edeceğini söyledi.

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