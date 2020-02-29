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Hakkari sanayisi kar dağlarından temizleniyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.02.2020 13:30 | Son Güncelleme

Hakkari Küçük Sanayi Sitesi kar dağlarından temizlenmeye başlandı.Türkiye’de en çok karın yağdığı illerin başında yer alan Hakkari adeta kara gömüldü.

Hakkari Küçük Sanayi Sitesi kar dağlarından temizlenmeye başlandı.
Türkiye’de en çok karın yağdığı illerin başında yer alan Hakkari adeta kara gömüldü. Konum itibarı ile yüksek kesimde bulunan Hakkari Küçük Sanayi Sitesi ise adeta kar dağlarında kayboldu. Çatı karlarının atılmasıyla birlikte kar yüksekliğinin 5 metreyi bulduğu sanayi sitesindeki karlar, belediye karla mücadele ekibi tarafından temizlenmeye başlandı. Tonlarca kar kamyonlara yüklenerek sanayi bölgesinden uzaklaştırıldı. Yaklaşık iki günden buyana yürütülen çalışmalarda halen sanayideki kar temizleme çalışmalarının devam ediyor.
Hakkari Sanayi Sitesi eski Kooperatif Başkanı Rahmi Değirmenci’de, Hakkari Belediyesine karla mücadele ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Değirmenci, ”Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başkan Vekili Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı’nın katkıları ile belediyenin bütün iş makineleri ve araçlarını Hakkari Sanayi Sitesi içerisini temizlemek üzere seferber etmiştir. Hakkari halkı için canla başla çalışan Valimize ve belediye çalışanlarına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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