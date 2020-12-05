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Hakkari sessizliğe büründü

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Hakkari’deki caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yüzlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Cumhuriyet ve Bulvar Caddesi sessizliğe büründü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Hakkari’deki caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yüzlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Cumhuriyet ve Bulvar Caddesi sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi. Sessizliğe bürünen Hakkari’nin Cadde ve sokakları güvenliği sağlayan polis ekipleri ve paket servisi yapan esnaflara kaldı.

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Hakkari Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:58
Öğle
12:01
İkindi
14:32
Akşam
16:54
Yatsı
18:14

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Sümbül Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
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