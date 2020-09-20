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Hakkari Valisi Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.İlçe Kaymakam’ı Murat Öztürk ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
İlçe Kaymakam’ı Murat Öztürk ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Restorasyon çalışmaları yapılarak yeniden ibadete açılacak olan bin 400 yıllık tarihi Emir Şaban Camii’nde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, Kaymakamı Murat Öztürk’ten bilgi aldı.
Vali Akbıyık, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Jandarma Kontrol Noktasındaki Kahraman Mehmetçikleri ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

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