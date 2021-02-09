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Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme

09.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan köprünün alt kısmında çökme meydana geldi.Kent merkezinden 9.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan köprünün alt kısmında çökme meydana geldi.
Kent merkezinden 9. kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolunun ulaşımını sağlayan köprünün alt kısmında meydana gelen çökme, yolda geçenler tarafından görüntülendi. Günde yüzlerce aracın geçtiği köprünün alt kısmında açılan çukurun tehlike saçabileceği belirtildi. Yolda geçen sürücülerin dikkatini çeken köprü ayağındaki kırılma olası tehlikeyi gözler önüne serdi.
Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri ise durumu kendilerine bildiren duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek gereğinin yapılacağını söylediler.

Hakkari-Van karayolundaki köprüde çökme

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