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Hakkari zabıtası maske denetiminde

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği talimatla polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin de maske kullanımına uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 900 TL cezai işlem uygulanacağını açıklamasının ardından ekipler denetimlerini sürdürdü.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği talimatla polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin de maske kullanımına uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 900 TL cezai işlem uygulanacağını açıklamasının ardından ekipler denetimlerini sürdürdü. Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar İstiklal, Bulvar, Cumhuriyet ve Altay caddeleri üzerinde yaptığı denetimlerde maske takmayanları uyardı. Maskesiz olanlara ise maske dağıttılar. Burunlarını kapatmayacak şekilde maske takan vatandaşları da uyaran zabıta ekipleri, maskelerini doğru şekilde kullanmanın salgının kırılmasında etkili olacağını ifade ederek ikazlarda bulundu. Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

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Merkez
Yaşam Eczanesi
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Hayat Eczanesi
Yuksekova
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