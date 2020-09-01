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Hakkari zabıtasından hijyen denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, fırın, kuaför ve berberler denetlendi.

Hakkari zabıtasından hijyen denetimi

Hakkari’de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, fırın, kuaför ve berberler denetlendi. Alınan önlemler konusunda esnafları bilgilendiren Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Market, bakkal, lokanta ve kasapları denetleyerek esnafın hijyen konusunda daha dikkatli olmaları istenirken lokanta önlerinde ve kasapların çevresinde çevre temizliği konusunda esnaf uyardıklarını ifade eden Demir, ayrıca ruhsat, vergi levhası ve çalışanların üst temizliği konusunda incelemeler yapıldığını belirtti.
Denetimlerde gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen işyeri ve imalathanelere uyarılarda bulunulurken, toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi de yapıldı.

Hakkari zabıtasından hijyen denetimi

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