YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 1 yılda 153 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’de 1 yılda 153 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 yılda yapılan çalışmalar sonucunda 153 milyon 700 bin TL değerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevleri ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019 ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 188 olayda piyasa değeri 153 milyon 700 bin TL olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevlerinin ele geçirildiği belirtildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 yılda yapılan çalışmalar sonucunda 153 milyon 700 bin TL değerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019 ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 188 olayda piyasa değeri 153 milyon 700 bin TL olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevlerinin ele geçirildiği belirtildi. Meydana gelen bu olaylarda toplam 254 şahsa adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, “1 Ocak 2019 ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde ise toplam 204 olayda piyasa değeri 2 milyon 137 bin TL olan kaçak eşya ele geçirilmiş, meydana gelen bu olaylarda toplam 352 şahsa adli işlem yapılmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:22
İkindi
15:34
Akşam
18:07
Yatsı
19:22

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Güven Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 73 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 73 yerleşim yeri kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.