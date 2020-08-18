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Hakkari’de 15 günlük yasak kararı

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasakladığını duyurdu.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korana virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.

Hakkari Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasakladığını duyurdu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korana virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 19.08.2020 tarihi saat 00:01’den 02.09.2020 tarihi saat 23:59’a kadar on beş (15) gün süre ile Meydan, Cadde, Sokak, Yol, Park gibi umuma açık alanlarda; Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Oturma Eylemi, Protesto Eylemi, Açlık Grevi, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, her türlü Stant Açma, Konser, Şenlik, Meşale Yakma, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

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