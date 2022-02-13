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Hakkari'de 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

13.02.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Hakkari İl ve Şemdinli İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı aktarıldı.

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