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Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.07.2020 18:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kişinin üzerinde 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin üzerinde 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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