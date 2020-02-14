YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de 311 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 311 yerleşim yeri kapandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu, okulların tatil edildiği Hakkari’de yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de 311 yerleşim yeri kapandı

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu, okulların tatil edildiği Hakkari’de yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 94 köy ve 217 mezra olmak üzere 311 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Bir taraftan kar diğer taraftan ise fırtına nedeniyle kent merkezi adeta kara gömüldü. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi 15 değişik mahallede başlattığı karla mücadele çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor. Çarşı merkezindeki kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına çıkartma çalışmaları sürüyor.

Hakkari’de 311 yerleşim yeri kapandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
12:24
İkindi
15:22
Akşam
17:49
Yatsı
19:05

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Günes Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yüksekova’da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor

Yüksekova’da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.