Hakkari'de 77 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 77 kilogram eroin ve 20 litre asit anhidrit ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün yapılan aramada, araziye atılmış 3 çuval içinde 77 kilogram eroin ve plastik bidon içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 20 litre asit anhidrit bulundu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.



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