Hakkari'de aracın stepnesine gizlenmiş 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçedeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta, stepneye gizlenmiş 5 kilo 200 gram eroin bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
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