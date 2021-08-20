Hakkari'de araziye gömülü 191 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında araziye gömülü çuvallarda 191 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 4 çuvalda 191 kilogram eroin bulundu.
Uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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