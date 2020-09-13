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Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Hakkari’de sıcak asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Hakkari Belediyesi ekipleri bozuk ve yıpranmış yolları yenileyerek, ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve sıcak asfalt çalışması yürütüyor.

Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor

Hakkari’de sıcak asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Hakkari Belediyesi ekipleri bozuk ve yıpranmış yolları yenileyerek, ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yeni Mahalle ve Tugay Yolu, Gazi Mahallesi Kazandıoğlu semti, Bulak Mahallesi Av. Muhsin Caddesi ve Keskinler semti, ordu evi ve konak yollarının bitümlü sıcak asfalt ve yüzey sertleştirici betonla kapandığı kentte, değişik noktalarındaki çalışmalar ise devam ediyor.
Doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından Bulvar Caddesi’nde de akşam saatlerinde asfalt çalışması başlatıldı. Kademeli olarak çalışmaların sürdüğü kentte 11 kilometrelik asfalt yolun yapılacağı öğrenildi.

Hakkari’de asfalt serim çalışmaları sürüyor

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