Hakkari’de asfalt ve yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan asfalt ve yol onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bir süre önce Yeni Mahalle’deki caddeler ile Tugay Yolu, Gazi Mahallesi Kazandıoğlu semti, Bulak Mahallesi Av. Muhsin Caddesi ve Keskinler semti, orduevi ve Konak yollarını bitümlü sıcak asfalt ve yüzey sertleştirici betonla kaplayan Hakkari Belediyesinin Tekser başta olmak üzere Medrese, Biçer ve Keklikpınar mahallelerindeki asfalt çalışmaları ise devam ediyor.

Kentte bir taraftan yolların asfaltlandığını diğer taraftan ise çukurlu yolların asfalt yama ile kapatıldığını belirten belediye yetkilileri, çalışmaların kentin değişik noktalarında kademeli olarak devam edeceğini ifade ettiler.



