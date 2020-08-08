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Hakkari'de "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hakkari'de "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı dağlara gidiyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan berivanlar, patika yolları, vadileri, dik tepeleri ve ormanları aşarak koyun sürülerinin bulunduğu bölgeye ulaşıyor.

Zaman zaman zorlu yolculuklarını keyifli hale getirmek için dinlendikleri yerlerde halay çeken berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü, büyük kazanlarda kaynatarak peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyor.

Her gün zorlu yolculuğa çıkan berivanlardan Gül Can Durmaz, günde iki kez hayvanları sığmak için yaklaşık 20 kilometre yol yürüdüklerini söyledi.

Sağım için sabah ve akşam yollara düştüklerini anlatan Durmaz, "Bu zorlu işi bazen eğlenceli hale de getiriyoruz. Bizler bekar genç kızlar, halay çekerek yorgunluğumuzu atıyoruz. Yorucu bir yolculuk oluyor ama bazen de keyifli geçiyor." diye konuştu.

Kadınlardan Bager Koyuncu Gün de köyün genç kızlarıyla küçükbaş hayvanlarını sağmaya gittiklerini belirterek, "Sabah saat 9.00 ile akşam 17.00'de olmak üzere iki kez sağıma gidiyoruz. Her ailenin dokuz, on kadar keçisi var. Çok yoruluyoruz ama ne yapalım mecburuz." ifadelerini kullandı.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
19:13
Yatsı
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Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

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