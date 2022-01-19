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Hakkari'de bir araçta 39 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

19.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de bir araçta 39 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede bir araçta arama yapan ekipler, marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram eroin ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı.

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