YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de bozuk yollar onarılıyor

Hakkari’de bozuk yollar onarılıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Hakkari’de karların erimesiyle birlikte tahrip olan yollar belediye ekipleri tarafından onarılıyor.Hakkari’de bozuk olan yollarının onarılması için Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’de bozuk yollar onarılıyor

Hakkari’de karların erimesiyle birlikte tahrip olan yollar belediye ekipleri tarafından onarılıyor.
Hakkari’de bozuk olan yollarının onarılması için Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havalar da bile mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmesi, vatandaştan tam not aldı. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bilal Korkmaz, karların erimesiyle birlikte kent merkezi ve mahallelerde bozuk olan yolları tespit ettiklerini belirtti. Korkmaz, “Halkımızın da bu bozuk olan yollardan haklı olarak şikayeti var. Parke taşı ile yama çalışmalarımız başlamıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde tüm bozuk yolları yapacağız. Kentimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Hakkari’de bozuk yollar onarılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Edremit’te ısı pompası ahşap evi yaktı

Edremit’te ısı pompası ahşap evi yaktı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Hakkari Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:30
Öğle
12:11
İkindi
15:49
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Hakkari Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Zagros Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün

İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün

Hastane yönetiminden örnek davranış

Hastane yönetiminden örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.