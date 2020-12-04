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Hakkari’de çöplerin zamansız bırakılmasına tepki

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.12.2020 14:42 | Son Güncelleme

Hakkari’de çöp saatleri dışında belirlenen noktalara rastgele atılan çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.Belediye temizlik işleri ekiplerinin kentin tüm noktalarında çöpleri zamanında almasına rağmen, temizlenen noktalara yeniden çöp bırakılması tepkilere neden oldu.

Hakkari’de çöplerin zamansız bırakılmasına tepki

Hakkari’de çöp saatleri dışında belirlenen noktalara rastgele atılan çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.
Belediye temizlik işleri ekiplerinin kentin tüm noktalarında çöpleri zamanında almasına rağmen, temizlenen noktalara yeniden çöp bırakılması tepkilere neden oldu. Bulak Mahallesi Adliye lojmanları ve binası arkasında temizlik çalışması yapılmasından hemen sonra atılan çöpler yolda geçenlerin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, “Belediye ekipleri sabah ve akşam düzenli bir şekilde çöpleri alıyor. Ekipler gittikten sonra bazı kurum ve esnaf tekrar çöp bırakıyor. Belediye ekiplerinin bunları uyarması gerekir” dediler.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise haftanın her günü için belirlenen saatler dışında sokağa çöp bırakan esnaf ve vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı ifade ettiler. Yetkililer, “Akşam 18.00’de çöpler bırakılır, belediye ekipleri tarafından ise saat 19.00’da çöpler alınır. Bu saatlerin dışında çöp atılmaması gerekir. Belirlenen saatlere uymayanlara ise ceza yazılacak” denildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
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