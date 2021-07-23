Hakkari'de dereye giren genç boğuldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye giren genç boğuldu.

İlçeye bağlı Boğazköy köyünde arkadaşlarıyla balık tutmak ve yüzmek için dereye giden 23 yaşındaki Diyar Uçar, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak çağrılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, kurtarılamadı.

Uçar'ın cesedi, otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.



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