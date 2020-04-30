YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda kentte korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.Çarşı merkezi başta olmak üzere cadde, sokak, kamu kurum ve kuruluşları, okullar, AVM’ler ile birçok noktanın yıkanarak dezenfekte edildiği Hakkari’de çalışmalar sürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda kentte korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çarşı merkezi başta olmak üzere cadde, sokak, kamu kurum ve kuruluşları, okullar, AVM’ler ile birçok noktanın yıkanarak dezenfekte edildiği Hakkari’de çalışmalar sürüyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi, insan popülasyonunun yoğun olduğu resmi kurum ve kuruluşlarda ilaçlama çalışması da başlattı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentin tüm noktalarındaki dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:04
Öğle
12:07
İkindi
15:53
Akşam
19:01
Yatsı
20:26

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hakkari’de yağmur yağışıyla dere taştı

Hakkari’de yağmur yağışıyla dere taştı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.