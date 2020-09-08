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Hakkari’de düşen kayalar hasara yol açtı

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bir vatandaşa ait iki katlı toprak evin üzerine 150 metre yükseklikte kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.Olay Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde meydana geldi.

Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bir vatandaşa ait iki katlı toprak evin üzerine 150 metre yükseklikte kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.
Olay Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde meydana geldi. 5 nüfuslu Reşit Özkan isimli vatandaşın iki katlı toprak evinin üst kısımlarında bulunan kaya parçaları büyük bir gürültü ile evin üzerine düştü. Şans eseri o sırada kimsenin bulunmadığı evde yaralanan olmazken, ikametin bazı bölümlerinde çökme meydana geldi.
Birkaç yıl önce de evlerinin üzerine kaya parçaları düştüğünü belirten Reşit Özkan, maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlerini tahliye edemediklerini söyledi. Evlerinin onarılması için yetkililerden destek bekleyen Özkan, büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti.

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