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  4. Hakkari'de ekipler hediklerle karlı yolları aşıp elektrik arızalarını gideriyor

Hakkari'de ekipler hediklerle karlı yolları aşıp elektrik arızalarını gideriyor

27.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VEDAŞ arıza bakım onarım personeli Abdullah Ermağan: - "Zorlu koşullarda çalışıyor, yoruluyoruz ama vatandaşa enerji verdikten sonra bütün yorgunluğumuz geçiyor"

HAKKARİ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin zorlu coğrafyasında gece gündüz çalışarak kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları gidermeye çalışıyor.

Kırsal bölgelerde devrilen elektrik direklerinin yerine yenisini dikmek, kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verebilmek için fedakarca görev yapıyor.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak üzere kar ve tipiye aldırış etmeden yola koyulan personel, araçla gidilemeyen bölgelere de yürüyerek ulaşarak arızalara müdahale ediyor.

İhbar üzerine, kente 20 kilometre mesafedeki Durankaya beldesindeki 2600 rakımlı Şivekür Tepesi'nde kopan hattı onarmak için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede araçlarla ilerleyemeyince yürümeye karar verdi.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede giydikleri hediklerle (kar ayakkabısı), yola 2 kilometre uzaklıktaki direğe ulaşan görevliler, zor şartlarda hattı onararak bölgeye enerji verdi.

VEDAŞ arıza bakım onarım personeli Abdullah Ermağan, Durankaya ve 15 köyü besleyen enerji nakil hattında oluşan arızayı gidermek amacıyla Şivekür Tepesi'ne çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek arızayı tespit ettiklerini belirten Ermağan, şunları kaydetti:

"Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaşmıştı. Kar nedeniyle hediklerin yardımıyla arızaya ulaşabildik. İş güvenliği tedbirlerimizi aldık ve arızayı giderdik. Zorlu koşullarda çalışıyor, yoruluyoruz ama vatandaşa enerji verdikten sonra bütün yorgunluğumuz geçiyor. Bu çalışmada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum."

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