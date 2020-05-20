Hakkari'de el yapımı patlayıcı bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Küçükbermeş mevkisinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten özel harekat polisleri, kaya dibinde toprağa gömülü 3 kaba hazırlanmış birbirleriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı buldu.
Etkisiz hale getirilen patlayıcılar incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.