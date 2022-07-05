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Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

05.07.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arıza onarımı için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) görevlisi İlhan Diri, Yürekli köyünde meydana gelen arızaya müdahale etmek için çıktığı direkten dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Diri, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Diri'nin cenazesi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine gönderildi.

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İşçi Hakkari elektrik arıza

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