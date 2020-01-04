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  4. Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti

Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Moda Mahallesi'nde İlhami Arıcı’ya ait evde, bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.

Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
hakkari Şemdinli Yangın

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