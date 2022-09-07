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Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi

07.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gümrük kaçağı 7 bin 770 paket sigara ve 1 ton 765 kilogram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçeye bağlı Üzümlü köyünde arama yapan ekipler, Z.S'nin ev ve aracında gümrük kaçağı 4 bin 620 paket sigara ve 735 kilogram çay, Y.S ile B.S'nin bakkalında 2 bin 480 paket sigara ve T.K'nin evinde 670 paket sigara ile 1 ton 30 kilogram çay ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çay Çukurca sigara kaçakçılık

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