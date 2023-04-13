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Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi

13.04.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de kara yollarında farklı noktalarda yaşanan heyelanlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi

Kent merkezindeki Depin mevkisinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, bir bölümü çöken yolda biriken toprak, çamur ve kaya parçalarını iş makineleriyle temizleyerek, araçların güvenli geçişini sağladı.

Çukurca kara yolundaki Geçimli ve Köprülü köyleri arasındaki yol da heyelan nedeniyle kapandı.

Yoldaki toprak birikintisi ve taşları temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, Hakkari-Yüksekova kara yolundaki farklı noktalarda aralıklarla yaşanan toprak kaymalarına da müdahale ederek, yolu açık tutmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca toprak kayması

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