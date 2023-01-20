YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkâri’de kadınlara KADES eğitimi verildi

Hakkâri’de kadınlara KADES eğitimi verildi

20.01.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve KADES eğitimi verildi.

Hakkâri’de kadınlara KADES eğitimi verildi

Hakkari Belediyesi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme programlarına devam ediyor. Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen eğitime çok sayıda kadın katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin bir şekilde hareket edilmesi ve toplumda farkındalığın arttırılması maksadıyla; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve KADES’le ilgili eğitim verildi.
Eğitime katılan katılımcıların telefonlarına KADES uygulaması indirip uygulamanın kullanımı anlatıldı. Eğitimi veren Psikolog İsa Ölmez, KADES’in kullanılması, ihbar aşaması, müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı, uygulamanın hangi durumlarda kullanılacağı konusunda bilgilendirme yaptı.

Program, KADES uygulamasıyla ilgili videoların izlenmesinin ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari’de katı atık tesislerinde sona gelindiHakkari’de katı atık tesislerinde sona gelindi
Şırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecekŞırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek
Kırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandıKırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:21
İkindi
14:59
Akşam
17:22
Yatsı
18:41
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.