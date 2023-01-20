Hakkâri’de kadınlara KADES eğitimi verildi

Hakkari Belediyesi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme programlarına devam ediyor. Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen eğitime çok sayıda kadın katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin bir şekilde hareket edilmesi ve toplumda farkındalığın arttırılması maksadıyla; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve KADES’le ilgili eğitim verildi.

Eğitime katılan katılımcıların telefonlarına KADES uygulaması indirip uygulamanın kullanımı anlatıldı. Eğitimi veren Psikolog İsa Ölmez, KADES’in kullanılması, ihbar aşaması, müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı, uygulamanın hangi durumlarda kullanılacağı konusunda bilgilendirme yaptı.

Program, KADES uygulamasıyla ilgili videoların izlenmesinin ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

