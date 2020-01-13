Hakkari’de Kapan-3 Operasyonu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölücü terör örgütüne yönelik 825 personelin katılımıyla başlatılan Kapan-3 Operasyonu bölgesinde denetlemede bulundu.

Operasyon bölgesinde denetlemelerde bulunan Vali Akbıyık’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Polis Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar; Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde müşterek olarak yürütülen operasyon hakkında bilgiler aldı. Tuğgeneral Öztürk, harita üzerinde bölgede başlatılan operasyonlar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri hakkında detaylı bilgiler alan Vali İdris Akbıyık, Hakkâri’de Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları ile Işıklı ve Geçitli bölgelerinde bölücü terör örgütüne yönelik Kapan-3 Operasyonunun başlatıldığını söyledi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk’ün emir komutasında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ve güvenlik korucularıyla birlikte yürütülen operasyonun devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, “Bu operasyonu 55 timden oluşan 825 personelle yapıyoruz. Jandarma özel harekât timlerimiz, jandarma komandolarımız, polis özel harekât timlerimiz ve güvenlik korucularımızla beraber Hakkâri’de bir tane dahi terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek. Operasyon kapsamında 4 barınak ve sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiş olup, sığınak ve barınakların içerisinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet patlamaya hazır vaziyette EYP düzeneği, 1 adet boş büyük tüp (EYP yapımında kullanılmak üzere), 2 adet boş küçük tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet sığınak yapımında kullanılan delici kırıcı, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari’de terörle mücadele; Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle İçişleri Bakanımızın talimatı ve liderliğinde devletimizin tüm birimleriyle devam ediyor" dedi.