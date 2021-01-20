Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

HAKKARİ (AA)- Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kent genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman tipiye dönüşen kar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şemdinli-Derecik kara yolunda 25 araç, kar ve tipide mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel idaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.