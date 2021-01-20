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Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

20.01.2021 19:42 | Son Güncelleme:
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Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

HAKKARİ (AA)- Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman tipiye dönüşen kar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şemdinli-Derecik kara yolunda 25 araç, kar ve tipide mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel idaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.

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