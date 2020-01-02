Hakkari’de ‘Kayak İl Birinciliği Yarışması’ düzenlendi

Hakkari’de ‘Okul Sporları Kulüpleri ve Okullar Arası Kayak Alp Disiplini İl Birinciliği Yarışması’ düzenlendi.

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinde düzenlenen ve oldukça çekişmeli geçen yarışamaya 5 kategoriden toplam 70 sporcu katıldı. Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun, yarışmada dereceye giren sporcuların ileriki günlerce il dışında yapılacak olan yarışmalarda Hakkari’yi temsil edeceğini söyledi.

Yarışma, dereceye giren sporculara verilen ödül töreninin ardından son buldu.

