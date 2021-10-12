Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, kayalık alana gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 60 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 40 milimetrelik 6 bomba atar mühimmatı, 60 milimetrelik 16 havan mühimmatı hassas tapası, 14,5 milimetrelik 28 doçka mühimmatı ve kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz