Hakkari'de kayalıkların arasına gizlenmiş 10 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında kayalıkların arasına gizlenmiş 10 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında arama yapan ekipler, kayalıklar arasında gizlenmiş çuvalda yivsiz 10 av tüfeği ele geçirdi.
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