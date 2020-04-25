Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı

Hakkari’de Ramazan ayına girmemiz ile birlikte kentte korona virüs denetimleri arttırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda il genelinde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Ramazan ayı ile birlikte denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari’de en ufak bir ayrıntı ise gözden kaçırılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin değişik noktalarında anons yapıp maske denetimi, sosyal mesafe kuralları ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, Hakkari Belediyesi ise esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk gününde itibaren Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmeleri için kentin en işlek caddelerini baştan sona kadar ilaçlamadan geçirdi. Hakkarili vatandaşlar korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan valilik, belediye ve il emniyet müdürlüğü yetkililerine teşekkür etiler.



