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Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve beraberindeki protokol üyeleri, kentin cadde ve sokaklarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından ilgili kurumların katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve beraberindeki protokol üyeleri, kentin cadde ve sokaklarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından ilgili kurumların katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı. Denetimlere Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Doktor Hamdullah Kara, polis, zabıta ekipleri ile bazı kurumlar katıldı.
Vali Yardımcısı Gölbaşı ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Gölbaşı, maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar ile hijyen konusunda hassasiyet gösteren esnafa teşekkür etti.
Marketler, kuyumcu, toplu taşıma, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksi durakları gibi alanlara yönelik sıkı bir denetim yapan Vali Yardımcısı Gölbaşı, fazla yolcu alan bir minibüs sürücüsüne de uyarıda bulundu. Kent merkezinde maske takmayan vatandaşlara maske dağıtın Vali Yardımcısı Gölbaşı, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Polis ve zabıta ekipleri de maske takmayan vatandaşlar ile bazı araç sürücülerine maske dağıttı.

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