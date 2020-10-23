Hakkari’de korona virüs denetimi

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen korona virüs denetimi Hakkari’de de devam ediyor.

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında her gün farklı ekiplerin katılımıyla denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğündeki ekipleri; AVM, cami ve mescitler, halı sahalar ve spor tesislerinde denetimlerde bulunarak maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Büyük bir titizlikle denetimlerini sürdüren ekipler, maske konusuna dikkat çekerek, dezenfektan bulundurmaları uyarısında bulundu.

