YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi; hijyen, maske, sosyal mesafeye yönelik denetim ve bilgilendirmede bulundu.Zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan pastaneler ve lokantalar, tantuni-döner salonları, büfe ve market gibi iş yerlerini; maske, sosyal mesafeye ve hijyene uyulup uyulmadığını ve ruhsatlarını denetledi.

Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi; hijyen, maske, sosyal mesafeye yönelik denetim ve bilgilendirmede bulundu.
Zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan pastaneler ve lokantalar, tantuni-döner salonları, büfe ve market gibi iş yerlerini; maske, sosyal mesafeye ve hijyene uyulup uyulmadığını ve ruhsatlarını denetledi. Çalışanları kılık kıyafetleri ve tırnaklarına kadar kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara aykırı davranan iş yerlerine cezai işlem uygulayacakları uyarısında bulundu.

Hakkari’de korona virüs denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
11:57
İkindi
14:34
Akşam
16:56
Yatsı
18:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.