Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi; hijyen, maske, sosyal mesafeye yönelik denetim ve bilgilendirmede bulundu.

Zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan pastaneler ve lokantalar, tantuni-döner salonları, büfe ve market gibi iş yerlerini; maske, sosyal mesafeye ve hijyene uyulup uyulmadığını ve ruhsatlarını denetledi. Çalışanları kılık kıyafetleri ve tırnaklarına kadar kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara aykırı davranan iş yerlerine cezai işlem uygulayacakları uyarısında bulundu.



