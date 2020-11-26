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Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Hakkari’de İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında tüm iş yerleri büyük bir titizlikle denetlendi.İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Denetimleri’ konulu genelge kapsamında Hakkari’de denetimler sıklaştırıldı.

Hakkari’de İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında tüm iş yerleri büyük bir titizlikle denetlendi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Denetimleri’ konulu genelge kapsamında Hakkari’de denetimler sıklaştırıldı. Polis, zabıta, tarım ve sağlık ekipleri, kent merkezinde karla karışık yağmur altında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler; lokanta, kuyumcu, AVM, toplu taşıma araçları, pazar yerlerini büyük bir titizlikle denetlediler.
Denetim sırasında esnaf ve vatandaşlara; maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yapıldı.
Hakkari Valiliğinin korona virüsün başladığı günden beri tedbirleri bir an olsun elde bırakmadığını belirten vatandaşlar, denetime katılan tüm kurumlara teşekkür ettiler.

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