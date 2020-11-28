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Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları kapsamında ildeki denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları kapsamında ildeki denetimlerini sürdürüyor. Sağlık ve belediye ekiplerinin de eşlik ettiği denetimlerde paket servisi yapan restoranlar, fırınlar, kuyumcu sektörü ve AVM’leri denetleyen ekipler; maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.
Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Kentteki cadde ve sokaklarda da denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

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