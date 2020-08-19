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Hakkari’de korona virüs kısıtlaması

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs vakalarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yeni tip korona virüs vak’alarının arttığı gözlemlenmiş olup, bu sebeple aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

Hakkari’de korona virüs kısıtlaması

Hakkari’de korona virüs vakalarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yeni tip korona virüs vak’alarının arttığı gözlemlenmiş olup, bu sebeple aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. İlgi tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14:30-18:30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin, 15.30-17.30 saatleri arasında 4 saatten 2 saate indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın saat 13:30-17:30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basın-yayın araçları yolu ile duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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