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Hakkari’de öğretmenler velilere konuk oluyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “2023 Eğitim Vizyon” doğrultusunda hayata geçirilen Hakkari Eğitim Geliştirme İzleme Projesi (HEGİP) kapsamında öğretmenler tarafından veliler ziyaret ediliyor.Öğrencilerin tartışarak bilgilerine bilgi kattığı, olaylara farklı pencerelerden bakma imkanı elde ettiği HEGİP ile veliler eğitimin bir parçası oluyor.

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “2023 Eğitim Vizyon” doğrultusunda hayata geçirilen Hakkari Eğitim Geliştirme İzleme Projesi (HEGİP) kapsamında öğretmenler tarafından veliler ziyaret ediliyor.
Öğrencilerin tartışarak bilgilerine bilgi kattığı, olaylara farklı pencerelerden bakma imkanı elde ettiği HEGİP ile veliler eğitimin bir parçası oluyor. HEGİP kapsamında; 2019 - 2020 eğitim öğretim sezonun birinci döneminde kentteki ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin yüzde 70’i evlerinde ziyaret edildi. Öğrencilerin genel durumlarının ele alındığı ziyaretlerde veliler, ‘Bir Kitap Bir İnsan’ kampanyası, yeni sınav sistemi, değerler eğitimi, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında bilgilendiriliyor.
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, proje kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Öğrencilerinin evlerine konuk olan öğretmenler, veliler tarafından samimi bir şekilde karşılanarak misafir ediliyor.
Veli ve öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler, bu ziyaretlerle öğrencilerin içinde yaşadığı şartları birebir görmeyi, onları daha iyi anlamayı, veli ve öğrencilerle daha iyi bir diyalog kurmayı hedefliyor.

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